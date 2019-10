Na paradi mišic svet v malem

22.10.2019 | 13:10

Miss fitness model over 35 (Foto: Tomaž Potočan)

BB Over 50 (Foto: Tomaž Potočan)

Predstavitev narodov (Foto: Tomaž Potočan)

Brežice - V soboto je v Večnamenski športni dvorani Brežice potekalo IBFF Svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali okoli 250 nastopov v 25 različnih kategorijah. Brežice so tekmovanje gostile že drugo leto zapored, v največjem številu pa so tokrat v Posavje prispele ekipe iz Poljske in Južnoafriške republike.

Med ženskimi amaterskimi tekmovalkami je "overall" slavila Poljakinja Monica Sylwia Pasternak, med moškimi pa ruski tekmovalec Iskandar Radzhabov. V kategoriji bodybuilding je med amaterji slavil Poljak Arkadiusz Jozef Demodowitz, med PRO bodybuilding tekmovalci pa sta se na najvišjo stopničko zavihtela Rusinja Anastasia Leonova ter John Leslie iz Južnoafriške Republike.

Ekipno je s šestimi zmagami slavila Poljska. Med slovensko izbrano vrsto so se predstavili Andrej Ušlakar, Aleksandar Starčević, Grace Cicero in Teja Kovačič, odlično pa se je odrezal tudi 81-letni Tone Žibert iz Zavratca pri Sevnici.

Dodaten spektakel večera pa je doživela Južnoafričanka Martha Hendrina Morris, ki jo je za roko med nastopom zaprosil srčni izbranec, je sporočila Simona Potočar Agrež, predstavnica prvenstva za stike z javnostjo.

M. L., foto: Tomaž Potočan

Galerija