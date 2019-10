Ukradli peč na drva, kolo, okoli 700 litrov vina, plinski gorilec ...

22.10.2019 | 11:40

V tem času pa je V Gabrju je neznanec med petkom in ponedeljekom vlomil v brunarico ter ukradel peč na drva in avtoradio. Lastnik je oškodovan za 600 evrov.

V Jelšah pri Otočcu pa v tem času nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1500 evrov škode

Iz odklenjene kolesarnice stanovanjskega bloka na Pavčkovi ulici v Novem mestu je med nedeljo in soboto nekdo opeljal kolo znamke Marin. Lastnica ima za 400 evrov škode.

V Golobinjek je med četrtkom in ponedeljek nekdo vlomil v klet počitniške hiše. Iz cistern je iztočil okoli 700 litrov vina ter odnesel plinski gorilec in jeklenko s plinom. Lastniku je povzročil za 2000 evrov škode.

Zapeljala s ceste in še napihala

Krški policisti so bili sinoči nekaj pred 19.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Krškim in Sevnico pri Spodnjem Pijavškem. Ugotovili so, da je 43-lenta voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,36 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Romun v avtu prevežal štiri Turke

Okoli 18. ure so policisti pri Brezovici pri Črmošnjicah ustavili osebni avtomobil Ford galaxy nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Romunije v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Prijeli 11 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Petrove vasi, Črnomlja, Sinjega vrha in Čateža ob Savi izsledili in prijeli po tri državljane Bangladeša, Afganistana in Maroka, državljana Alžirije in državljana Libanona, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

