Jutri se začenja taktična vaja Sokol II

22.10.2019 | 15:30

Slika je ilustrativna (Foto: M. L., arhiv DL)

Cerklje ob Krki - Pripadniki 10. pehotnega polka 1. brigade Slovenske vojske bodo od jutri do v okolici letališča Cerklje ob Krki in Gazic izvajali taktično vajo Sokol II. Vajo bodo izvedli z uporabo manevrskega streliva in v sodelovanju s helikopterskimi posadkami ter brezpilotnimi letalnimi sistemi, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Vojaki se bodo urili v osnovnih bojnih postopkih s poudarkom na ofenzivnem delovanju v pogojih zmanjšane vidljivosti. Določen del vaje bo potekal v nočnih urah, izvedeni pa bodo tudi premiki vojaških vozil, ki ne bodo motili pretočnosti prometa, so navedli na ministrstvu.

V sredo bodo v dopoldanskem in popoldanskem času na vrsti taktični premiki manjših vojaških kolon v smeri Novo mesto-Cerklje ob Krki, nato pa se bodo pripravljali na delovanje v popoldanskem in nočnem času ter nočitev na območju delovanja.

V četrtek bo potekalo urjenje na območju delovanja s preleti brezpilotnih letal. Med 17. in 22. uro je predvidena uporaba manevrskega streliva in preleti helikopterjev, v nočnih urah pa še taktični premik manjših vojaških kolon v smeri Cerklje ob Krki-Novo mesto.

V petek načrtujejo premik vojaških vozil na območje delovanja iz Novega mesta, sanacija zemljišča in premik vojaških vozil iz Cerkelj ob Krki v matično enoto, ki bo zaključen do 14. ure, so nanizali po dnevih na obrambnem ministrstvu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, tovrstna usposabljanja omogočajo pripadnikom Slovenske vojske pridobivanje novih znanj in izkušenj potrebnih za obrambo domovine ter izvajanje ostalih nalog delovanja v okviru zavezništva. S svojimi znanji in tehniko, ko je potrebno, slovenski vojaki pomagajo tudi v zaščiti in reševanju ter ob naravnih in drugih nesrečah, so dodali.

M. Ž.