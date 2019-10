Danijel je umrl v ženinem naročju

Straža pri Raki - »Najprej so ga pretepli, potem pa zvlekli za hišo in ga tam zabodli. Danijel je nekako pobegnil in stekel k nam, a je bil ves okrvavljen in se je zgrudil tamle na travi. Nekdo je poklical rešilca, a je bilo prepozno. Umrl mi je v naročju,« dan po krvavem obračunu v romskem naselju Rimš v okolici Straže pri Raki, pripoveduje Danijela Kosec, partnerka pokojnega Danijela Brajdiča.

Tragični obračun se je v ponedeljek zvečer začel s prepirom zaradi psa. Kot nam je povedala Danijela, se je njen Danijel zvečer vrnil domov z dela. »Večkrat je kje delal. Zidal je ali pa pomagal na kmetiji. Včeraj je cel dan delal na Drnovem. Ko je prišel domov, je sosedov pes glasno lajal. Že enkrat prej je ta pes ugriznil Danijelovega psa, zato je Danijel sosedu Sanadu Kovačiču zaklical, naj psa priveže. Ta mu je rekel, da se ga ne boji in da naj kar pride tja, da ga bo zaštihal,« pripoveduje Danijela, ki ima z Danijelom štiri majhne otroke, peti pa je na poti.

Po sporu, ki je izbruhnil med sosedoma, se je vnel pretep. Kot pripoveduje družina pokojnega Danijela, je 19-letnemu Kovačiču pri tem pomagal njegov 14-letni bratranec E. J., oba pa naj bi spodbujala tudi mama mladoletnika.

Sanad Kovačič in 14-letni E. J. sta po pričevanju očividcev takoj po dogodku in še pred prihodom policistov pobegnila, oče enega od njiju pa naj bi ju nato naslednje jutro le odpeljal na policijsko postajo v Krško.

Kaj vse se je dogajalo usodnega večera in kdo je Danijelu zadal usodne udarce, bodo v preiskavi poskušali ugotoviti kriminalisti, ki pa ne bodo imeli lahkega dela, saj se pričevanja o tem, kaj se je v ponedeljek zvečer dogajalo, razlikujejo. Kot nam je povedal eden od članov družine osumljencev, naj bi bil Danijel tisti, ki je vse skupaj začel. »Po tistem, ko se je pripeljal domov, je začel kričati proti naši hiši in žaliti. Rekel je, da je moj pes ugriznil njegovega, a to ni res, saj je ves čas privezan. Najprej je kričal, nato pa je Sanada s pestjo udaril v usta in v rebra. Potem je stekel proti svojemu domu in se vrnil s sekiro v roki. Hotel je udariti mojega brata, (14-letnega E. J., op. a.) a se mu je ta uspel umakniti. Potem se je začel pretep, a Danijel je bil tisti, ki ga je začel,« pripoveduje brat enega od osumljencev.

