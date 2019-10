Električne polnilnice vozniki pridno uporabljajo

22.10.2019 | 18:10

Električna polnilnica pred vhodom na pošto v Mokronogu. (Foto: R. N.)

Mokronog - Na cestah je vse več električnih avtomobilov, zato tudi uporaba polnilnih postaj narašča. Številne občine so v zadnjem letu postavile polnilnice, tri imajo tudi v občini Mokronog-Trebelno.

Dve počasnejši AC polnilnici so postavili avgusta pri mrliški vežici na Trebelnem in gasilskem domu v Mokronogu, hitro DC polnilnico pa od septembra stoji pri Upravno-kulturnem središču Mokronog, pred vhodom na pošto. Pri vsaki sta urejeni tudi pripadajoči parkirni mesti. Do danes so imele polnilnice skupaj že več kot 20 polnjenj, so sporočili iz občine Mokronog-Trebelno.

»Kljub temu da o postavljenih polnilnicah za električna vozila skoraj še nismo govorili naglas, lahko ocenim, da je bila odločitev za prijavo na razpis Eko sklada in za postavitev polnilnic pravilna. Lastniki električnih vozil namreč že pridno uporabljajo to novo pridobitev v občini,« je zadovoljna direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Za urejanje potrebne infrastrukture in polnilne postaje je občina namenila dobrih 14.000 evrov, od tega so preko razpisa Eko sklada uspešno pridobili 11.000 evrov, so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.