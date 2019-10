Po trku ena oseba v bolnišnico

22.10.2019 | 19:00

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da sta ob 15.37 pri naselju Breza, občina Trebnje, trčila osebno in tovorno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za odstranitev posledice nesreče.

R. N.