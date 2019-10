V stari šoli krpanke Lerke Medle

V stari šmarješki šoli so do konca oktobra na ogled krpanke Lerke Medle.

Pregrinjalo za sedežno

Obiskovalci na otvoritvi razstave (osebni arhiv Medletove)

Šmarjeta - Upokojenka Lerka Medle iz Šmarjete je našla veselje v šivanju krpank. Kot pove že sama beseda - iz krpic oz. delov tkanin različnih vzorcev in barv izdeluje nove unikatne izdelke. Pred kratkim je krpanke predstavila na prvi samostojni razstavi z naslovom Krpica na krpico - krpanke, in sicer kar v domači hiši, v stari šmarješki šoli.

Mnogi so bili presenečeni nad njeno ustvarjalnostjo. Lerka, ki je vešča še marsikaterih ročnih del, se je tako predstavila z izdelki, ki so nastajali zadnjih petnajst let, kar pomeni, da gre za nekakšen prerez njenega dela.

Začetki izdelave krpank segajo daleč v zgodovino in izvirajo iz pomanjkanja materialov. Gre za kombiniranje različnih delčkov tkanin, s katerimi se ustvari novo samostojno celoto.

»Zdelo se mi je zanimivo. Učila sem se sama, s pomočjo interneta, revij in knjig in postajala vse boljša,« Lerka opisuje svojo ustvarjalno pot. Začela je s šivanjem prtičkov, podstavkov, nato pa se je lotevala vse zahtevnejših izdelkov: od različno velikih pregrinjal, tapiserij, torbic, toaletnih torbic, etuijev za očala, do igrač, puščic,… Njene izdelke odlikujejo slikovitost, barvitost, različni vzorci, v glavnem s pridihom Japonske, saj jo ta dežela zelo privlači. Prav tu domujejo nekateri najboljši ustvarjalci krpanke. Šiva iz naravnih materialov, bombaža, volne in svile - največ pravzaprav iz dragocenih japonskih materialov, iz odsluženih kimonov, vsi šivi, od prvega do zadnjega, pa so narejeni ročno.

Nastop Tjaše Zirkelbach (osebni arhiv Medletove)

Medletova, ki je v začetku leta 2013 pridobila certifikat domače in umetnostne obrti in je s svojimi izdelki nadgradila dediščino izdelovanja krpanke, je že sodelovala na nekaj skupinskih razstavah, med drugim na mednarodnem festivalu v Tokiu, vodila pa je tudi že tečaje krpanke v Ivančni Gorici, Novem mestu in Črnomlju. Prav kmalu bo svoje krpanke razstavljala tudi na skupinski razstavi v Ljubljani.

Razstavo, katere otvoritev je popestrila vokalistka Tjaša Zirkelbach, si je v stari šoli v Šmarjeti mogoče ogledati še do konca oktobra.

Besedilo in foto: L. Markelj

