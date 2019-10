Pa se je začelo - dimniški požar

23.10.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.19 uri so gasilci PGD Obrežje in Velika Dolina posredovali v naselju Obrežje, občina Brežice, kjer je na stanovanjskem objektu prišlo do dimniškega požara. Gasilci so požar pogasili in očistili dimnik. Obveščene so bile pristojne službe.

Motena oskrba z vodo ...

Komunala Brežice sporoča, da bo danes med 7.30 in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo v naseljih Ribnica in Gaj na Dolenjskem.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu Gasilni dom;

- od 10.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3 na izvodu blok ulica 21. oktobra 19 A,B.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Peč Rožno med 8. in 11. uro in na območju TP Križe, Osredek, Ravne Zdole, Šapole, Rušno, Rakonce, Preska in Pečice med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Pusti Vrh izvod Gornje Stržišče med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.