Županja na zajtrku s podjetniki in obrtniki

23.10.2019 | 11:45

Županja Polona Kambič je povabila v goste podjetnike in obrtnike.

Semič - Semiška županja Polona Kambič je predvčerajšnjim že po tradiciji pred občinskim praznikom pripravila zajtrk s podjetniki in obrtniki. Čeprav je potekal v sproščenem vzdušju, pa so izvedeli marsikaj o aktualnih zadevah na področju gospodarstva, a tudi o ukrepih, ki so jim na voljo pri njihovem poslovanju.

Barbara Vraničar iz Rica Bela krajina je predstavila razmere na področju gospodarstva v občini, v kateri je bilo lani 62 gospodarskih družb, kar je za šest več kot leto prej. Samostojnih podjetnikov pa je bilo 73 ali tri več kot leta 2017.

Po podatkih Ajpesa ima semiška občina s 1.321 evri najvišjo povprečno bruto plačo med belokranjskimi občinami. Od metliškega povprečja je višja za 1,6 odst., od črnomaljskega pa za 2,1 odst. A še vedno dosega le 73,6 odst. povprečne plače v jugovzhodni regiji in 80 odst. slovenske povprečne plače. Sicer pa se je glede na leto 2017 semiška plača lani znižala za 3,6 odst. Po podatkih Sursa pa je semiška plača najnižja v Beli krajini, najvišja pa je črnomaljska. Vraničarjeva domneva, da je tako zato, ker Surs upošteva tudi plače v javnem sektorju. A tudi po Sursu imajo v semiški občini komaj 76 odst. povprečne slovenske plače. Najvišja v Beli krajini pa je v semiški občini dodana vrednost na zaposlenega, ki znaša bobrih 36.000 evrov in je za skoraj 4 odst. večja kot leta 2017. A kljub temu zaostaja za jugovzhodno regijo za dobrih 34 odst. in za državo za skoraj 19 odst.

Brezposelnost je bila v semiški občini konec lanskega leta le 10,9 odst. in s tem nižja kot pred letom 2009. Skoraj polovica brezposelnih je imela prvo in drugo stopnjo izobrazbe, starejših od 55 let jih je bila tretjina, dolgotrajno brezposelnih pa skoraj 35 odst.

Aleksej Metelko iz Razvojnega centra Novo mesto je prisotne seznanil z modelom spodbujanja inovativnih podjetniških predlogov. Ob tem so semiški podjetniki in obrtniki dejali, da pri majhnih ni inovacij, ampak izzivi, na katere morajo zelo hitro reagirati in biti učinkoviti, sicer kupci najdejo drugega proizvajalca.

