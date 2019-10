Spominska plošča v zahvalo

23.10.2019 | 09:25

Spominsko ploščo sta odkrila Jožica Pirc (druga z leve) in Štefan Hren (tretji z leve). (Foto: M. L.)

Zbrane je nagovoril tudi predsednik PVD Sever Posavje Roman Kržan. (Foto: M. L.)

Nastopili so učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa pod vodstvom Mojce Jevšnik. Z njimi je bila tudi ravnateljica Melita Skušek (ob učenki s harmoniko). (Foto: M. L.)

Oštrc - Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je na nedavni spominski slovesnosti odkrilo na domačiji Pirc na Oštrcu (v občini Kostanjevica na Krki) spominsko ploščo, s katero se družini Pirčevih simbolično zahvaljuje za hrambo orožja, streliva in druge opreme v letih 1990 in 1991.

Zbrane na slovesnosti, ki jo je vodil predstavnik Policije Robert Perc, so nagovorili predsednik PVD Sever Posavje Roman Kržan, kostanjeviški župan Ladko Petretič in komandir postaje milice – policijske postaje Krško v letih 1990-1993 Štefan Hren. Kot je dejal župan, so nekatera pričakovanja iz časa osamosvajanja ostala neuresničena. Po besedah nekdanjega komandirja je bilo v takratni občini krško osemnajst tajnih skladišč orožja, streliva in druge opreme.

Na slovesnosti so nastopili učenci osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pod vodstvom Mojce Jevšnik ter pihalni kvartet policijskega orkestra.

M. L.

