Po več kot tridesetih letih nova stanovanja

23.10.2019 | 15:30

Vizualizacija novih blokov (Vir: Občina Mirna)

Pogled iz blokov na Sokolski ulici na vrtove, kjer bosta zrasla dva nova bloka. (Foto: Lapego)

Mirna - Zadnja večstanovanjska stavba na Mirni je bila zgrajena leta 1986, ko so dokončali niz blokov na Sokolski ulici. Prihodnje leto bosta pod njimi zrasla dva bloka s 46 dvo- in trosobnimi stanovanji, so sporočili iz mirnske občinske uprave.

Od osamosvojitve Slovenije do leta 2010, ko so bila prizadevanja za samostojno občino Mirna najbolj aktivna, so posamezniki v občinskem središču zgradili devet novih stanovanjskih hiš, saj obstoječi prostorski načrt gradnje ni spodbujal. Občina Mirna je takoj po ustanovitvi pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta. »S prostorskih načrtom smo določili tudi prostor za stanovanjasko in drugo izgradnjo. Veseli me, da je podjetje, ki je kupilo zemljo pod mirnskimi bloki, pripravljeno zgraditi nova stanovanja, kajti prepričan sem, da bodo šla dobro v promet. Na Mirni smo zgradili tudi novo poslovno cono, v poslovni coni se gradijo nova podjetja, nova podjetja potrebujejo novo delovno silo in delovna sila se mora nekam namestiti. In to je priložnost, da smo vsi skupaj zadovoljni,« pravi domači župan Dušan Skerbiš.

Na sedanjih zelenih površinah, ki so jih stanovalci uporabljali za vrtove, bosta zrasla dva bloka s po 23 stanovanji v štirih nadstropjih, med obema pa bo ostalo veliko zelenih površin, predvideno je tudi novo otroško igrišče. Načrtovana gradnja je trajnostno naravnana in energetsko varčna, investitor pa je trebanjsko podjetje Japi Inženiring, so med drugim navedli v sporočilu za javnost.

Gradnja blokov se bo začela spomladi, stanovanja pa naj bi bila vseljiva v enem letu.

M. Ž.