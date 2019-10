Pijan grozil občanu, umirili so ga šele policisti in ga pridžali

Novomeške policiste so sinoči so okoli 22. ure poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj grozil občanu. 47-letnik tudi po prihodu policistov ni upošteval njihovih ukazov in je nadaljeval z grožnjami in žalitvami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Odvzel prednost tovornjaku

Okoli 15.30 so bili Policisti so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Plusko in Trebnjim. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost vozniku tovornega vozila. V nesreči se je lažje poškodovala 65-letna potnica v vozilu povzročitelja.

Vlomil, a odnesel ničesar

V okolici Trebnjega je med ponedeljkom in torkom nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Skrivala sta se med tovorom

V popoldanskih urah je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so skrita med tovorom našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli Afganistanca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju Trebnjega izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo . Policijski postopki s tujcema še potekajo.

