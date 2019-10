Regijska gazela je Podgorje

23.10.2019 | 10:15

Šest regijskih zmagovalcev (od leve proti desni): MI Elektronika, Alpod, Virs, Dafra KT, Agromehanika in Podgorje. (Foto: Jaka Gasar, Dnevnik)

Ljubljana - Družba Dnevnik je z včerajšnjo podelitvijo priznanj sklenila 19. izbor najboljših izmed najhitreje rastočih in bonitetno odličnih slovenskih podjetij. Zlata gazela 2019 je podjetje Virs iz Lendave, srebrna gazela Alpod iz Cerknice, bronasta pa MI Elektroniki iz Brezovice pri Ljubljani. Te so izbrali med šestimi regijskimi gazelami, v dolenjsko-posavski regiji je ta naziv pripadel podjetju Podgorje iz Šentjerneja, med nominiranci pa sta bili še radeški Jomi Lebels in sevniški Stilles.

Podgorje se je v šestih desetletjih razvilo v največjega proizvajalca pohištva za vozila za prosti čas pod eno streho v Evropi z visoko avtomatizirano in robotizirano proizvodnjo. »Poganja jih razvoj, dosegajo zdravo rast prihodkov, ki prinaša blaginjo in rast lokalnemu okolju – v zadnjih petih letih so v Šentjerneju ustvarili preko 150 novih delovnih mest. Razvijajo se kot najsodobnejše podjetje z visoko tehnološko opremljenostjo in načeli industrije 4.0, ki svoje izdelke pošilja na že več kot 30 trgov. V svoji dejavnosti imajo nadpovprečne plače, dobiček in druge kazalnike uspeha,« so v sporočilu za javnost o dolenjsko-posavski regiji zapisali organizatorji.

M. Ž.