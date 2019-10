Odkrili novo jamo

23.10.2019 | 14:30

Na začetku vhodnega brezna (Foto: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki)

Brezkončno podzemlje (Foto: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki)

Jama je zasigana in ima tudi kapnike.(Foto: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki)

Kostanjevica na Krki - Jamarjem Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki je uspel velik podvig. V zaledju izvira potoka Obrh v kostanjeviški okolici so namreč nedavno odkrili veliko jamo. »Jamo smo iskali več kot petdeset let,« pravi tajnik kluba Brane Čuk.

V jamo sta prva vstopila brata Matjaž in Gregor Čuk. Takoj ob prvem obisku sta ocenila, da je dolga slabih 200 m. V naslednji akciji sta izmerila dolžino več kot 500 metrov, s tem da se jama še nadaljuje.

Jama, ki so jo poimenovali Himalaja, se razprostira pod navpičnim vhodnim breznom, ki je globoko šestdeset metrov. Omenjena Matjaž in Gregor čuk ter Žan Štokar, ki so se doslej spustili skozi brezno, so v jami slišali močan vodni tok, do katerega pa še niso uspeli priti.

Jama Himalaja, za katero vhodno brezno je povedal Tomaž Sintič, je največje dosedanje odkritje v zgodovini kluba jamarjev Kostanjevica na Krki.

»To odkritje je najlepše darilo za 50. rojstni dan kluba jamarjev Kostanjevica na Krki,« pravijo navdušeni kostanjeviški jamarji.

M. L.

