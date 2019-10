Umrl v ženinem naročju; Preverili bodo gradnjo vodovoda; Zahtevno leto, a ne kaže slabo

23.10.2019 | 17:35

Po Žužemberku, v tamkajšnjem občinskem svetu in v medijih so zaokrožile fotografije, ki naj bi potrjevale, da suhokranjski vodovod ni zgrajen, kot bi moral biti, da so milo rečeno goljufali pri materialu. Župana je stvar zaskrbela in na enem od zborov krajanov je napovedal, da bodo v naslednjih dneh na različnih mestih naredili od pet do deset izkopov in se prepričali ali je temu res tako, bo pa to dodaten strošek občine. Kaj se bo pa zgodilo, če so res goljufali, pa zaenkrat ni povedal še nihče, poroča ta teden Dolenjski list.

V Šentjerneju je še naprej zanimivo. Po eni strani bi javno službo obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov radi namesto Cerodu zaupali krškemu Kostaku, a svetniki tega niso izglasovali, saj bi za tako odločitev potrebovali več podatkov, poroča Dolenjski list, ki se je po končani trgatvi osredotočil tudi na to za mnoge Dolenjce, Belokranjce in Posavce strašansko pomembno in zanimivo temo. Kaj se je to leto dogajalo v vinogradih in kako kaže v sodih, je ocenil Šentjernejčan na delu v Posavju Jure Grubar, novi enolog Kleti Krško, kleti, v kateri zori največ cvička na svetu. Letino so ocenjevali tudi v Metliki, kjer so pokušali mlado portugalko. Seveda ne gre za mlado dekle s Portugalske, ampak vino iz grozdja s tem imenom, pridelanega v belokranjskih vinogradih.

Seveda tudi tokrat v Dolenjskem listu ne manjkajo zgodbe o takšnih in drugačnih falotih, ki kradejo kot srake, vozijo pijani in mimogrede zaštihajo soseda, ki mu ni všeč lajanje njihovega psa. In potem možakar izdihne v naročju svoje žene. Prav nič smešno ni, kako se je zgodila tragedija v Rimšu. O tem in še marsičem ta teden v Dolenjskem listu.