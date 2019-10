Kakšni vozniki so Posavci?

24.10.2019 | 13:00

Junija so se v simulatorju varne vožnje lahko Dolenjci preizkusili v Novem mestu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Krško - Zavarovalnica Triglav pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost v jeseni nadaljuje s Turnejo mobilnosti. Tretja postaja bo Krško, kjer bodo s pomočjo sodobnega DRAJV simulatorja jutri, 25. oktobra, ob 11. uri pred trgovino DM v Qlandii Krško testirali, kakšni vozniki so Posavci. Kako se znajdejo v različnih kritičnih situacijah in kako na njihovo vožnjo vplivajo moteči dejavniki, kot so denimo mobilni telefoni?

Kot so opozorili v zavarovalnici, dva od treh voznikov, ki se vozijo po slovenskih cestah, danes ne bi opravila vozniškega izpita. »Tako bi lahko sklepali iz rezultatov spomladanske Turneje mobilnosti po različnih slovenskih mestih (med drugim so bili tudi v Novem mestu, op.a.), na kateri so vozniki svoje vozniške spretnosti preizkušali na simulatorju vožnje Drajv. Učitelj vožnje, ki jih je spremljal, je namreč ocenil, da bi le 33 odst. testiranih voznikov opravilo vozniški izpit,« so navedli zaskrbljujoče podatke.

Vožnjo udeležencev na simulatorju bo vseskozi spremljal učitelj vožnje ter član ekipe Slovenskega avtokluba Sandi Štepec in na koncu vsakemu vozniku tudi svetoval, kako postati še boljši in varnejši voznik, so dodali.

M. Ž.