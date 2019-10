Stresla ga je elektrika, s hudimi opeklinami v UKC

24.10.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 16.00 uri je Na Trati XIV v Kočevju delavca je pri opravljanju vzdrževalnih del stresel električni tok. Utrpel je hude opekline. Posredovali so reševalci NMP Kočevje, ki so delavca oskrbeli, posadka helikopterja Slovenske vojske pa ga je v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 6:00 do 7:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:15 do 8:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, na izvodu PAVLIN GRMADA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA, na izvodu Šola Karin;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), na izvodu Iza spomenika.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Ograde izvod Hribar med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.