Pozor, vlomilci so na delu!

24.10.2019 | 08:10

Foto: Arhiv DL

Sinoči med 18. in 20.30 je v Velikem Gabru nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi priprto kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in lastnike oškodoval za okoli 2600 evrov.

V Srednjem Grčevju pa je med 14 in 22. uro, v času ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Na Policijski upravi Novo mesto v zadnjem obdobju ugotavljajo, da storilci v stanovanjske hiše vlamljajo v dnevnem času ali zgodaj zvečer, vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. Ocenjujejo, da se storilci, ki vlamljajo v dnevnem času, pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev npr. kdaj ti običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj tveganja, da jih kdo opazi in podobno. Ob vlomih v temnih delih dneva, predvsem v zgodnjih večernih urah, pa vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo predvsem denar in zlat nakit.

Zato občanom svetujejo, naj doma ne hranijo večje količine denarja in vrednejšega nakita. PIN kode plačilnih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in naj jih ne označujejo, orožje pa naj hranijo v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in sefi naj bodo vgrajeni in zakriti. Vsekakor je priporočljiva namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic.

"Žal še vedno obravnavamo primere, ko so oškodovanci močno olajšali delo tatovom, saj so ti našli ključe vhodnih vrat pod predpražnikom ali 'skrite' pod bližnjim cvetličnim lončkom. Ob naši odsotnosti poprosimo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste. Če gremo v večernih urah za krajši čas od doma, pa poskrbimo, da so v hiši prižgane luči, televizijski ali radijski sprejemnik. Ob upoštevanju osnovnih zaščitnih ukrepov lahko občutno zmanjšamo tveganje za vlom," svetujejo na PU Novo mesto.

Že v preteklosti so občane pozivali, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali stanovanjske hiše in se pripravljali na izvršitev kaznivih dejanj. "Za obveščanje se vsem občanom zahvaljujemo, saj smo z njihovo pomočjo pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj lahko še bolj učinkoviti. Predvsem v skupnostih, kjer se sosedje med seboj poznajo in imajo dobre odnose, so ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine. Pozorni so na primer na neznano osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali na lajež psa, ki na ta način opozarja na prisotnost neznancev," so še dodali.

Delovna nesreča

Včeraj, nekaj pred 16. uro, so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o nesreči pri delu v Kočevju. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda se je huje poškodoval zunanji sodelavec elektro podjetja. Ko je izvajal dela na razdelilni transformatorski postaji, se je dotaknil visokonapetostnega kabla. O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, ki se je udeležil ogleda kraja. Po vseh zbranih obvestilih bo obveščeno pristojno tožilstvo.

Pijan voznik kombija ogrožal ostale v prometu

Včeraj okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o vozniku kombija, ki naj bi v Novem mestu z nevarno vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. 60-letnega voznika so izsledili in med postopkom ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,05 miligramov alkohola. Nevarnega voznika so izločili iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogomn seznanili sodišče.

Prijeli kar 54 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brega pri Sinjem vrhu, Balkovcev in Starega trga ob Kolpi včeraj izsledili in prijeli 54 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Bangladeša, 14 državljani Afganistana, šestimi državljani Pakistana in petimi državljani Sirije še potekajo.

M. Ž.