Ves oktober pester program za otroke

24.10.2019 | 10:25

Vrtčevski otroci so prisluhniki Vladki Škof.

Metlika - Tako kot že vrsto let, tudi letos teden otroka v metliški občini traja skoraj ves oktober. Začel se je 2. oktobra, zaključil pa se bo v soboto, 26. oktobra, z medgeneracijskim pohodom, ki se bo ob 14. uri začel z metliškega Pungarta na Grabrovec. Nosilec skoraj 20 dogodkov je bilo Društvo prijateljev mladine Metlika, sodelovali pa so še Otroški vrtec Metlika, OŠ Metlika s podružnično šolo Suhor, OŠ Podzemelj, Ljudska knjižnica Metlika, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča in Svet za preventivo občine Metlika.

V okviru tedna otroka, ki letos poteka pod geslom Naše pravice, so za predšolske otroke in šolarje pripravili več ustvarjalnih delavnic, ure pravljic, kvize, bralni maraton, predstave, ekstempore mladih likovnikov in razstavo, na kateri so predstavili svoja dela, ter še marsikaj. Osnovnošolce je sprejel tudi metliški župan Darko Zevnik.

V Otroškem vrtcu Metlika so v okviru tedna otroka začeli tudi predšolsko bralno značko in bralni nahrbtnik ter veselo rajali. Svet za preventivo in vzgojo občine Metlika pa je otrokom na krajši slovesnosti podaril tudi štiri poganjalčke (fotografije v galeriji).

Besedilo in fotografije: M. B. J.

