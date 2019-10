S pogorišča Ekosistemov odstranili dobro tretjino odpadkov

24.10.2019 | 11:30

Del odpadkov na pogorišču podružnice podjetja Ekositemi v Zalogu marca letos (Foto: M. M., arhiv DL)

Zalog - Družba Kostak, ki je s pogorišča podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži 19. avgusta začela odvažati odpadke in s tem njegovo sanacijo, je do zdaj prevzela 2800 ton od skupne količine tamkajšnjih približno 7500 ton odpadkov. Odvoz bodo nadaljevali novembra in ga končali do konca leta, so v krškem Kostaku napovedali za STA.

Podjetje naj bi sicer po prvotni napovedi odvoz odpadkov, ki so na odlagališču v Zalogu ostali po požaru pred dvema letoma, končal do konca oktobra, a se je zavleklo pri izvoznem dovoljenju za pošiljke odpadkov v Avstrijo. To je Kostak, kot navaja STA, uspel dobiti 30. septembra, kar je vsaj mesec kasneje od pričakovanega datuma, pogodbeni rok za končanje javnega naročila pa se je tako premakni na 30. december.

Kot so sporočili iz Kostaka, bodo zaradi zamud pri pridobivanju izvoznega dovoljenja sanacijo odlagališča končali nekoliko kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, vendar v skladu s pogodbenim rokom. Predmet pogodbe z ministrstvom za okolje in prostor so odpadki, ki so mešanica materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov.

Pogodbena vrednost omenjenega dela brez davka znaša nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Po Kostakovih podatkih gre za približno 7500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru konec julija 2017. V manjši meri pa tudi za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana. Odpadki so deloma v balah, deloma razsuti.

Vse odpadke bodo predelali na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, njihov največji podizvajalec je sežigalnica v Avstriji, so še dodali.

STA, M. Ž.