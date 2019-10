Še zdaj negotova usoda domačije baletnikov Mlakar

24.10.2019 | 20:30

Hiša Pie in Pina Mlakarja (Foto: Luka Rems, Društvo Novo mesto)

Novo mesto - Baletnika Pia in Pino Mlakar sta si v 50. letih minulega stoletja na Krkinem obrežju v Novem mestu postavila idilično hiško, krito s slamo, ki naj bi po njunih zamislih postala baletna domačija. Po njuni smrti je farmacevtska družba Krka kot lastnik dedičem predlagala, da bi jo preuredili v manjši baletni muzej, a ta načrt še danes ni zaživel, piše STA.

Krkin predlog je, kot so zapisali v službi za odnose z javnostmi, podpiralo tudi Društvo baletnih umetnikov Slovenije, svojci baletnikov pa se z njim niso strinjali oz. »z dejanji tega niso podprli«.

Kot so poudarili v Krki, redno vzdržujejo hišo in skrbijo za njen okoliš. Pred leti so jo prekrili z novo slamnato streho, zaradi neustrezne in zastarele električne napeljave, ki predstavlja požarno-varstveno tveganje, pa so jo odklopili z omrežja. Večina opreme, dokumentov in drugih omembe ali ogleda vrednih eksponatov v lasti dedičev pa po navedbah Krke ni več v hiši.

Tako v Krki kot v Društvu baletnih umetnikov Slovenije so potrdili odlično medsebojno sodelovanje, predsednik društva Tomaž Rode je za STA poudaril, da domačija predstavlja slovenski baletni spomenik, ki ga je treba zaščiti in oživiti, da pa so bile nekatere dejavnosti v zvezi s tem v zadnjem času upočasnjene, ker so praznovali 100-letnico slovenskega baleta, kar je terjalo veliko organizacijskega dela.

Trenutno v podjetju in društvu uresničujejo zamisel o postavitvi razstavnih panojev pred domačijo, v načrtu je tudi baletna predstava, so še zapisali v Krki.

Bolj kritični do razmer so, kot poroča STA, v Društvu Novo mesto, kjer poudarjajo, da je hiša kulturni spomenik lokalnega pomena. Nevarnosti, da bi domovanje baletnikov porušili, sicer ni več, a trenutno stanje domačije zaradi nedostopnosti širši javnosti, kot piše na spletni strani društva, ni sprejemljivo. Po mnenju društva bi bilo treba razmišljati vsaj o muzejski predstavitvi oziroma stalni razstavi življenja in dela poznanega baletnega para.

STA, M. Ž.