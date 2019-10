Najbolj jih je zanimalo, kako bo s cestami

24.10.2019 | 15:30

V Mokronogu se je na zboru krajanov zbralo okoli 30 ljudi.

Župan Anton Maver

Mokronog - Okoli 30 krajanov se je včeraj v Mokronogu udeležilo zbora krajanov, na katerem so predstavili delo in razvoj občine v zadnjih letih, dotaknili pa so se tudi načrtovanih naložb v prihodnje. Kot je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, bodo komunalno opremili 1,9 hektarja veliko območje v poslovni coni Puščava, predvidena je tudi gradnja vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave Češnjice, najkasneje do konca junija 2022 naj bi bil zaključen preboj Radna vas, precej denarja pa bodo namenili tudi za tekoče in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.

In ravno cestna infrastruktura je najbolj zanimala zbrane, ki so županu Antonu Mavru zastavili številna vprašanja, kdaj bo občina Mokronog-Trebelno uredila določen odsek. Župan je poudaril, da imajo kar 155 kilometrov občinskih cest in več kot 60 kilometrov gozdnih poti, zato sta vzdrževanje in njihova obnova precejšen zalogaj za občinski proračun.

»To je problem, s katerim se srečujemo v zadnjih letih. Ponekod so ceste asfaltirali pred tridesetimi leti, to zdaj zahteva ne samo redno, ampak tudi investicijsko vzdrževanje. Enostavno do sedaj nismo ravno veliko vlagali v ceste, ker smo se lotili gradnje druge infrastrukture, kot je denimo gradnja športnega centra in vrtca na Trebelnem, pa vodovoda ponekod, in drugo. Obnova cest bo prišla na vrsto in tudi tega se bomo lotili z vso resnostjo,« je povedal Maver. Naslednje leto je v proračunu že namenjenih več sredstev za investicije v lokalne ceste.

Na zboru občanov je bilo tudi izpostavljeno, da je občina pri banka zadolžena za poldrugi milijon evrov. Marka Breganta je zanimalo, ali se bo občina v prihdonje še bolj zadolžila. Župan je poudaril, da so med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji, le okoli 483 evrov na prebivalca. »Zadolženi smo toliko, kot smo lahko, da redno odplačujemo obroke,« je dodal.

Nekatere je tudi zanimalo, kaj je s predvideno kolesarsko povezavo od Trebnjega preko Mirne do Mokronoga? A kot je dejal župan, do njene uresničitve ne bo prišlo, saj je občina Mirna ugotovila, da bi bil to zanjo prevelik strošek.

Med drugim so občani podali tudi kar nekaj pobud, da se denimo zgradi javna razsvetljava na Majcnovi ulici, da se postavijo table, ki označujejo ulice v Mokronogu, pa stranišča v času sobotnega sejma v Mokronogu, da se uredi nadstrešek pri mrliški vežici pri pokopališču Beli Grič in drugo.

Župan je še dejal, da v preteklem mandatu niso imeli zborov občanov, a pred volitvami lani se je pokazal interes, da bi se vsaj enkrat enkrat na leto dobili skupaj z občani. »Zdi se mi, da a je proti koncu leta čas, da pogledamo prehojeno pot in da na ta način od občanov dobimo še kakšen predlog, ki bi ga lahko uvrstili v proračun. Predvsem pa je to priložnost, da jim predstavimo naše delo,« je dodal.

Danes bo zbor krajanov tudi na Trebelnem.

Besedilo in fotografije: R. N.

