V naletu trčila tri vozila, tri osebe poškodovane

24.10.2019 | 18:20

V Kočevskih Poljanah, občina Dolenjske Toplice, so malo po sedmi uri zjutraj v naletu trčila tri osebna vozila. V nesreči so se poškodovale tri osebe. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posuli iztekle tekočine, nudili pomoč ponesrečencem, usmerjali promet do prihoda policije in očistili cestišče. Reševalci NMP ZD Novo mesto so ponesrečence oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Odprli vrata

V naselju Konjsko v občino Sevnica so malo pred pol dvanajstih gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

