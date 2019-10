Oglasile se bodo sirene - vaja bo

25.10.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

V Sevnici se bo danes ob 17. uri začela napovedana občinska gasilska vaja »Sevnica 2019«. Potekala bo na Savski cesti v Sevnici. Na vaji bodo sodelovali gasilci GZ Sevnica, Policija, NMP Sevnica in Civilna zaščita občine Sevnica. V ta namen se bodo uporabile sirene javnega alarmiranja z znakom ˝neposredna nevarnost˝. Občane prosijo, da se ne vznemirjajo in upoštevajo navodila odgovornih oseb na terenu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 7:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava el. energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Spar ŠJ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ 1939.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ORLAKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu Banka.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 13. in 15. uro na območju TP Kostanjevica Zdravstveni dom, med 8. in 8.45 in med 14.30 in 15. uro na območju TP Sovretova ter med 13. in 13.30 uro na območju TP Krško Erjavčeva; na področju nadzorništva Brežice pa med 9. in 11. uro na območju TP Cerina, Prilipe, Dvorce in Prilipe vodovod.

M. K.