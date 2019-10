Žaloviče - najbolj urejena vas v šmarješki občini

25.10.2019 | 08:10

Trak nove pridobitve v Žalovičah so prerezali Franc Anderlič, Marjan Hribar in Bojan Prešeren.

Otvoritve so se udeležil tudi škocjanski župan Jože Kapler, novomeški Gregor Macedoni, Miljenko Muha iz Kostaka, šentjernejski župan Radko Luzar, direktor novomeške Komunala Gregor Klemenčič itd.

Veselje vaščanov kaže tudi bogato obložena miza, dišalo pa je tudi po kostanju, po katerem slovijo Žaloviče.

Nagovor župana Marjana Hribarja, na desni župnik g. Andrej Golčnik.

Žaloviče - V Žalovičah pravijo, da so ob otvoritvi težko pričakovane naložbe, doživeli zgodovinski dan. Vas z 800-letno zgodovino v šmarješki občini, ki ima 36 gospodinjstev in okrog sto prebivalcev, je namreč s temeljito prenovo cestne in vodovodne infrastrukture ter izgradnjo prepotrebnega kanalizacijskega omrežja postala lepo urejena.

»To je najlepša vas na Dolenjskem,« je na otvoritvi dejal župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je trak prerezal skupaj s podžupanom Francem Anderličem in Bojanom Prešernom, občinskim svetnikom iz Žalovič.

Zgrajeno je novo kanalizacijsko omrežje v dolžini skoraj 1.200 metrov, ki bo skupaj s čistilno napravo za 160 populacijskih enot v kratkem predano novomeški Komunali. Hkrati so obnovili vodovodno omrežje, položili so potreben cevovod za optično omrežje, in na koncu preplastili okrog dva kilometra ceste. Urejena je tudi javna razsvetljava.Pridobitev je blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik.

Naložba, za katero je bila projektna dokumentacija za izgradnjo narejena še pod prejšnjim občinskim vodstvom leta 2013, po lanskem podpisu pogodbe z izvajalcem del, pa se je gradnja pričeli pozno spomladi, je stala 800 tisoč evrov. V celoti jo bodo plačali iz občinskega proračuna.

Dela so dobro potekala, čeprav je bila gradnja zahtevna, saj gre za zelo kamnito območje. Z izvajalci del - to je bil krški Kostak z glavnim podizvajalcem Marjanom Novakom - so bili zadovoljni, saj so dobro opravili posel, kot je na otvoritvi dejal predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha, pa so najbolj veseli, ob koncu vidijo zadovoljne krajane, kar v Žalovičah nedvomno je. Vaščani so se res množično zbrali in ob koncu je bila sredi vasi prava pojedina.

Bojan Prešeren se je kot vaščan in občinski svetnik zahvalil vsem zaslužnim za pomembno pridobitev, tako bivši županji Bernardki Krnc, ko se je vse skupaj začelo, kot sedanjemu občinskemu vodstvu z Marjanom Hribarjem na čelu, izvajalcem del idr.

Žaloviče, ena najbolj oddaljenih vasi od občinskega središča, ki je včasih veljala za odmaknjeno in bolj zaostalo, je sedaj ena najbolj urejenih v občini in privlačna za mlade družine, ki tu rade ostajajo. A kot je povedal župan Hribar, ne bo edina. Za ureditev kanalizacije je sedaj na vrsti Vinica pri Šmarjeti, kjer so nedavno imeli zbor občanov.

Besedilo in foto: L. Markelj

