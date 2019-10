V Muzejski hiši po novem na ogled kar tri razstave

25.10.2019 | 12:00

Otvoritve Muzejske hiše s je udeležila množica ljudi,

Semič - Včeraj so v okviru občinskega praznika pripravili v Semiču okroglo mizo z naslovom Bela krajina – izzivi pri ohranjanju narave in kulturne krajine. Na njej so predstavili Belo krajino kot izredno občutljivo kraško pokrajino geolog dr. Boštjan Rožič z Naravoslovno tehnične fakultete iz Ljubljane, biolog Andrej Hudoklin z novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo narave, geograf in ekolog dr. Dušan Plut z ljubljanske Filozofske fakultete, biologinja Mira Ivanovič in agronom Damijan Vrtin z novomeškega Kmetijsko gozdarskega zavoda.

Razprave gostov so izzvenele kot apel k večjemu spoštovanju narave v Beli krajini, da bo ostala dokaj okrnjena še potomcem. Ne nazadnje se Bela krajina lahko ponaša z nekaterimi živalskimi vrstami, kot sta na primer črna človeška ribica, ki so jo doslej našli le v okolici Črmomlja, in jamska školjka Jalžićeva kongerija, ki v Sloveniji živi le v podzemnem zaledju reke Krupe. Vendar pa morajo biti zaradi kraškega sveta v Beli krajini še toliko bolj previdni pri ravnanju z okoljem. Ne nazadnje še nista pozabljena katastrofa s PCB in ogrožanje okolja z livarskimi peski, zadnje čase pa opažajo povečane količine nitratov v zemlji.

Po okrogli mizi, katere moderator je bil Matej Simčič, je bila otvoritev najpomembnejše pridobitve ob letošnjem občinskem prazniku. Vrata je namreč odprla prenovljena in prizidana Muzejska hiša v starem semiškem trškem jedru. Gre za znamenito stavbo, ki je pomemben del semiške zgodovine, v njej pa so v štirih nadstropjih tri razstave. V kletnih prostorih je Vinogradniška zbirka, ki je umeščena v sodobno urejeno degustacijsko klet. V prvem nadstropju je razstava Semič v 20 slikah, ki prikazuje življenje v Semiču in okoliških krajih skozi zgodovinska obdobja. Najnovejša in sodobno oblikovana pa je razstava Narava Bele krajine, torej razstava, ki je ni mogoče videti nikjer drugje.

Obnova Muzejske hiše je potekala v okviru čezmejnega projekta Misterion, katerega vodilna partnerica je bila semiška občina. V semiški občini so v okviru projekta nadgradili še kraško učno pot ob reki Krupi. V metliški občini so uredili nekdanje perišče in učno pot ob Obrhu ter zajemališče Zdenc s strugo potoka na Božakovem. V hrvaški občini Kamanje pa so ob jami Vrlovka uredili arheološki park. Vse zbirke v Muzejski hiši bodo do novega leta od torka do petka od 8. do 15. ure na ogled brezplačno.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija