Sklad za pomoč ljudem v stiski že dvajset let

25.10.2019 | 09:00

Prejmeniki priznanja ob 20-letnici Sklada za pomoč ljudem v stiski. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto (OZRK) so včeraj obeležili 20-letnico njihovega Sklada za pomoč ljudem v stiski. Ob jubileju so pripravili več dogodkov, ki potekajo pod skupnim sloganom Nisi sam, s praznovanjem pa, kot je poudarila sekretarka OZRK Barbara Ozimek, želijo opozoriti javnost na njegovo humanitarno poslanstvo in pridobiti nove donatorje in prostovoljce, saj bodo le tako lahko pomagali ljudem v stiski.

»V vseh dvajsetih letih smo iz Sklada za pomoč ljudem v stiski razdelili 46.738 paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine, 348 štipendij, v skupni vrednosti 1.428.500 evrov. Petim družinam smo zgradili hiše, sedmim družinam obnovili hiše in jih usposobili za dostojno bivanje, šestim prekrili strehe, štirim invalidnim osebam postavili dvigala, štirim otrokom omogočili dodatna zdravljenja in dvema invalidoma nabavili skuterje ter trem socialno šibkim družinam avtomobile,« je nanizala.

Na prireditvi so ob 20-letnici podelili priznanja ob 20-letnici Sklada za pomoč ljudem v stiski, ki so jih prejeli izjemni posamezniki in podjetja, in sicer novomeška Krka, ki je od vsega začetka pokroviteljica Sklada, Bramac strešni sistemi, Roletarstvo Medle, Vlado Petrovič, ki je sam organiziral gradnjo dveh hiš v občini Šmarješke Toplice, ter Zvezdana Bajc, Boris Dular in Smiljka Ferlež, ki so že 15 let donatorji tudi po več štipendij letno za dijake in študente.

Štipendije za 19 dijakov in študentov

Te na novomeškem Rdečem križu podeljujejo od leta 2004/05. Včeraj so jih v tem šolskem letu podelili že šestnajstič. Letos se je naši prošnji odzvalo 13 donatorjev, s pomočjo katerih so razveselili 19 štipendistov. »Prejemniki so dijaki iz vseh novomeških srednjih šol, ena dijakinja obiskuje srednjo šolo v Brežicah ter dva študenta različnih fakultet. Vsak od njih bo mesečno prejemal po 84 evrov humanitarne pomoči,« je pojasnila Ozimkova

Do sedaj so razdelili že 347 štipendij, prispevalo jih je 307 donatorjev, v skupni vrednosti 276.170 evrov. V tem šolskem letu so izmed novih predlogov in vlog izbrali 11 lanskih štipendistov in osem novih dijakov. Ena štipendistka prihaja iz občine Straža, vsi ostali pa iz Mestne občine Novo mesto.

»Na podlagi dosedanjih poročil smo ugotovili, da skoraj vsa sredstva od štipendije namenijo za plačevanje šolskih obveznosti, kot so avtobusna karta, malica, ekskurzije in šolske potrebščine,« so na Rdečem križu navedli v sporočilu za javnost in dodala, da vsi upravičenci do humanitarne pomoči v obliki štipendije niso upravičeni do republiških štipendij, veliko od njih jih je tujcev. »S pomočjo mladim iz drugih držav prostor odpiramo in dajemo priložnost tistim priseljencem, ki imajo večje težave pri vključevanju v šolo in okolico,« je poudarila.

Sklad vodi odbor

Podpis pogodb o štipendiranju

Sklad za pomoč ljudem v stiski vodi poseben odbor, ki ima štiriletni mandat, vodi ga predsednik sklada. Glavna naloga odbora je zbiranje donacij in skrb za racionalno in pregledno porabo zbranih sredstev. Prejemnice priznanj ob jubileju so tako bile tudi vse dosedanje predsednice sklada: Majda Krašovec, ki ga je vodila od leta 1999 do leta 2003, Suzana Jarc je bila druga predsednica sklada v letih 2004 do 2007, Marta Medle je bila tretja predsednica sklada v letih 2008 do 2011, od leta 2012 pa ga vodi Ivanka Ravnikar Plut.

V okviru 20. obletnice Sklada za pomoč ljudem v stiski so pripravili tudi razstavo panojev z največjimi humanitarnimi akcijami, izdali bilten, kjer smo vse na kratko popisali, 4. decembra pa v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravljajo še dobrodelno dražbo umetniških slik, ki so jih podarili umetniki.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto

Galerija