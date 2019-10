Ko so razboriteža umirili, so ga pridržali

25.10.2019 | 09:30

Foto: Arhiv DL

Policiste PP Novo mesto so sinoči nekaj po 20. uri poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa med dvema osebama. Na kraju so vzpostavili javni redi in mir in uporabili prisilna sredstva zoper 30-letnega kršitelja, ki ni upošteval njihovih ukazov in se ni pomiril. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pakistanec nezakonito čez mejo

V Semiču so policisti včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. Ž.