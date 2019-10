Boj za samostojnost je bil naš skupni boj

Predsednik brežiškega območnega združenja Darko Udovič je v začetku nagovoril udeležence slovesnosti. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiško območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je v sodelovanju z občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice včeraj pripravil osrednjo posavsko proslavo v počastitev dneva suverenosti.

Priznanji, ki ju je v imenu zveze podelil njen predsednik Ladislav Lipič (v osredju), sta v imenu območnih združenj Krško in Brežice sprejela njuna predsednika Božo Kosalec (levo) in Darko Udovič. (Foto: M. L.)

Na prireditvi v Viteški dvorani Posavskega muzeja je zbrane nagovoril predsednik brežiškega združenja Darko Udovič, ki je spomnil na dogodke in dejanja udeležencev v osamosvojitveni vojni, ki so podlaga slovenske samostojnosti.

Na prelomnice v obdobju osamosvajanja je spomnil tudi brežiški župan Ivan Molan.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Zaradi interesov velikih držav v zadnjem obdobju spet nastajajo številna krizna žarišča, je dejal. Ko je govoril o Sloveniji, je nasprotoval delitvam na bolj in na manj zaslužne za to, da je Slovenija postala samostojna suverena država. »Zatekanje k formalnostim ni potrebno, saj smo se skupaj odločili in borili za osamosvojitev,« je rekel predsednik Lipič.

Odrska uprizoritev skupine Osnovne šole Brežice je sporočala vrednote osamosvojitve in obudila spomin na osamosvojitveni čas. (Foto: M. L.)

Lipič je podelil priznanji Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, in sicer sta ju prejeli območni združenji veteranov vojne za Slovenijo Krško in Brežice, vsako za dvajset let delovanja.

Slovesnost je vodila in povezovala Mateja Jankovič Čurič. Prireditev je z nastopi pospremila Osnovna šola Brežice.

