Občinski svetniki zavrnili proračun za 2020

25.10.2019 | 13:25

S šestimi glasovi proti so občinski svetniki sinoči zavrnili predlog proračuna za 2020. Novega bodo v skrajšanem postopku obravnavali predvidoma čez mesec dni. (Foto: M. M.)

Straža - Na včerajšnji občinski seji v Straži je občinski svet zavrnil predlog občinskega proračuna za leto 2020 v prvem branju, tako da mora zdaj župan Dušan Krštinc z občinsko upravo v mesecu dni pripraviti novega.

Dokument je sicer predvideval 5.082.000 evrov na prihodkovni in dobrih 5.442.000 evrov na odhodkovni ravni, od tega bi skoraj 2,9 milijona evrov namenili za investicije. Med večjimi projekti so našteli ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori, meteorne kanalizacije v Zalogu, pa kolesarsko stezo Novo mesto-Straža, projekt ureditve biotopov v Zalogu, izgradnjo nadstrešnice v športnem parku Breza, začetek projekta izgradnje novega vrtca v Vavti vasi itd.

A po mnenju nekaterih občinskih svetnikov proračun ni razvojno naravnan, opozorili so na prepotrebno prenovo ceste skozi Vavto vas in izgradnjo zaloške obvoznice. Kljub temu, da jim je župan večkrat pojasnil, da je sprejem proračuna v prvem branju zgolj prvi korak in da bo do drugega branja še v javni razpravi, ko lahko vsak še vedno poda pobude in se do njih občinska uprava opredeli, so s šestimi glasovi proti osnutek proračuna za 2020 zavrnili.

Podžupanja Katarina Petan je še opozorila, da je pravočasen sprejem proračuna ključen tudi zaradi vseh občinskih razpisov, ki bi po sprejemu sledili za društva, jih to ni prepričalo. Glas proti so sinoči podali Franci Plut (CI Stopimo skupaj) in vseh pet občinskih svetnikov Liste krajanov občine Straža, Tomislav Salopek, Samo Jakljič, Mateja Merlin, Borut Likar in Anica Nose.

Zaradi navedenega je župan nato z dnevnega reda seje umaknil sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za prihodnje leto.

Podrobneje o argumentih posamičnih svetnikov in razpravi ter ostalih sklepih s seje pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki bo prihodnji teden zaradi praznikov izšla že v sredo, 30. oktobra.

M. Martinović