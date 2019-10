Planetu Zemlja prijazni tudi Brežice in Krško

25.10.2019 | 14:35

Slika je simbolična (Foto: arhiv loklano.si)

Ljubljana - Na 10. slovesnosti vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina, ki je bila včeraj v okviru sejma Narava – Zdravje na Gospodarskem razstavišču, je društvo Planet Zemlja podelilo nazive in priznanja občinam, ki so v preteklem letu, to je od jeseni do jeseni, pokazale najboljši odnos do okolja. Naziv Planetu Zemlja prijazna občina je letos prejelo sedem občin - Brežice, Krško, Razkrižje, Črna na Koroškem, Ljutomer ter mestni občini Velenje in Ljubljana. Občinam, ki so za las »zgrešile« naziv in so po ocenah komisije zelo dobre, pa podelili priznanja. To so Dol pri Ljubljani, Sevnica in Izola.

Nazive in priznanja Planetu Zemlja prijazna občina so začeli podeljevati leta 2010, ko so se na društvu Planet Zemlja začeli spraševati, kako v lastnem kraju občine strežejo okolju, kakšno kakovost bivanja ponujajo občanom ter kakšni so njihovi načrti in cilji. Na natečaju je do zdaj sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin.

Slovesnosti se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je povedal, da vse občine, ne le tiste, ki se odločajo za ta preizkus, želijo biti prijazne planetu Zemlja. »Planet Zemlja smo ljudje in občine smo ljudje. Želimo živeti v prijetnem okolju, vsakdanji utrip v posameznem okolju pa lahko polepšamo z malenkostmi.« Dodal je, da je planetu Zemlja prijazna občina, prijazna tudi za občane. Po njegovem mnenju lahko svojo občino naredijo prijazno ljudje, ki v njej živimo.

M. Ž.