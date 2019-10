Še tretjič zapored usoden peti niz

25.10.2019 | 10:25

Novomeški odbojkarji so na štirih tekmah zbrali šest točk.

Novo mesto - Po dveh tesnih porazih z 2:3 v nizih so se novomeški odbojkarji nadejali, da znova zabeležijo zmago. Pred dnevi so doma gostili ekipo Salonit Anhovo, a tudi tokrat se je tekma končala z rezultatom 3:2 za goste, ki s tretjo prvenstveno zmago ostajajo na drugem mestu, Novomeščani pa so s šestimi točkami na petem mestu.

Domači so se odbojkarjem iz Kanala ob Soči želeli tudi oddolžiti za poraz v četrtfinalu državnega prvenstva v lanski sezoni. A srečanje so bolj zbrano začeli Primorci, ki so hitro povedli s 13:7 in tudi potem ko je trener Krke Tomislav Mišin vzel minuto odmora, niso popuščal in brez težav osvojili prvi niz.

V nadaljevanju so Novomeščani dvignili raven igre in po točki Kumra izenačili na 1:1. Tretji niz je znova pripadel Kanalcem, četrti pa Novomeščanom. Tako je o zmagovalcu odločal peti niz, v katerem pa so več zbranosti pokazali gostje.

Anže Borin, libero Krke: »Spet smo bili mogoče preveč nervozni v zaključku tekme. Preveč smo se obremenjevali z rezultatom in ne z našo igro. Na koncu nam je znova, že tretjič v tej sezoni, malo zmanjkalo, da bi osvojili vsaj dve točki.«

1. DOL, 4. krog:

Črnuče - Maribor 1:3 (-22, 20, -15, -17)

Hiša na kolesih - Šoštanj Topolšica 3:2 (-20, 18, 15, -23, 13)

Krka - Salonit Anhovo 2:3 (-17, 22, -17, 15, -12)

Panvita Pomgrad - Hoče 3:0 (18, 23, 22)

Lestvica:

Maribor 4 4 0 12: 3 11

Salonit Anhovo 4 3 1 9: 5 8

Panvita Pomgrad 4 3 1 9: 5 8

Hiša na kolesih 4 2 2 9: 8 6

Krka 4 1 3 9:10 6

Črnuče 4 2 2 7: 8 5

Hoče 4 1 3 5:11 3

Šoštanj Topolšica 4 0 4 2:12 1

R. N.

