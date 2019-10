Izredna seja zaradi Podbreznika

»V našem interesu je, da se to območje komunalno uredi in opremi, da zagotovimo pogoje za gradnjo stanovanjskih objektov in razvoj podjetništva, saj vemo, da je povpraševanje po stanovanjih večje od trenutne ponudbe,« je odločitev o nakupu še po prvem scenariju zagovarjal župan Gregor Macedoni. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj zaradi zemljišč v Podbrezniku sklical izredno sejo občinskega sveta. Kot smo poročali, gre za zemljišča podjetja IMOS v stečaju, ki so bila naprodaj, zanje pa ima občina predkupno pravico. Novi lastnik zemljišč bi imel na drugi strani pravico uveljavljati terjatve do občine v višini 850.000 evrov, zato se je občina skupaj s še nekaterimi zasebniki, ki večinoma tam že imajo svoje prostore, kot so Enigma – kreativne rešitve, Sorex marketing, Keragrad podjetje za gradbeništvo Novo mesto in Mikrografija, odločila za skupen nakup.

S tem načrtom je občinski svet na zadnji redni seji v začetku tega meseca tudi soglašal, a je DUTB občino obvestila, da lahko zgolj ona uveljavlja predkupno pravico oz. mora zemljišča kupiti sama, plačilo varščine pa se izteče danes oz. jutri. Zaradi tega so na občinski upravi pripravili nov predlog (samostojnega) nakupa, zaradi velikosti posla v višini slabih 2,4 milijona evrov pa je moral z njim soglašati tudi občinski svet.

To se je včeraj tudi zgodilo, od 21 prisotnih občinskih svetnikov je bil proti le Alojz Kobe (GAS), ki je poslu nasprotoval že na redni seji z besedami, da »rešujejo nasedle tajkunske projekte«.

