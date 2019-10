Na ogled Hlebinska naiva

25.10.2019 | 18:00

V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so odprli razstavo Hlebinska naiva. (Foto: A. S. L.)

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so včeraj odprli razstavo Hlebinska naiva, s katero želijo osvetliti izjemnost in ustvarjalnost 22 najpomembnejših hrvaških slikarjev in kiparjev naivne umetnosti. Na ogled bo do 9. februarja prihodnje leto.

»Hlebinski muzej kot predstavnik podravinskih umetnikov naivne umetnosti je z nami posredno že sodeloval. S tega področja so prihajali umetniki, likovni samorastniki, celo na prvi tabor, ki je bil organiziran v Trebnjem. Z razstavo želimo predstaviti, kaj pomeni hlebinska šola in kakšno izvirnost in ustvarjalnost goji že pet desetletij in se odraža tudi v naši mednarodni zbirki,« je povedala Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), pod okriljem katerega deluje tudi galerija.

Kar četrtina avtorjev mednarodne zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje namreč prihaja s Hrvaške, za tokratno razstavo pa je kustosinja Galerije naivne umetnosti iz Hlebin Helena Kušenić izbrala dela velikanov od prve do tretje generacije hlebinske šole: Ivana in Josipa Generalića, Franja Mraza, Mirka Viriusa, Ivana in Stjepana Večenaja, Dragana Gažija, Ivana Lackovića, Draga Juraka in Franja Vujčeca ter mnogih drugih, so sporočili iz CIK-a.

»Zelo nam je všeč, da smo se uspeli povezati, saj je to ena redkih galerij, ki se tako kot mi, ukvarja z naivno umetnostjo. Ni jih veliko na Hrvaškem, vse manj jih je tudi po svetu. Prav zato je toliko bolj pomembno, da se povezujemo in močnejši skupaj nastopamo na veliki umetniški sceni, tako da se veselimo te razstave in razstave prihodnje leto, ko bomo dela iz Trebnjega gostili pri nas,« je poudarila Helena Kušenić.

Januarja prihodnje leto bodo v Podravini odprli razstavo del iz bogate zbirke trebanjske galerije, s čimer se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, še močneje utrjujejo vezi med galerijama, Trebnje pa postaja vse bolj pomemben tudi na zemljevidu svetovne naivne umetnosti. Ob odprtju je trebanjski župan Alojzij Kastelic dejal: »V veliko čast in zadovoljstvo si štejem, da je Hlebinska prišla v Trebnje. Mislim, da je to ponos Trebnjega. V tem srednjeevropskem prostoru želimo povezovat, se družit z vsemi, ki imajo podobno dediščino, kot jo ima Trebnje, in seveda navduševati tudi nove umetnike.«

Odprtje so z nastopom obogatili učitelji Glasbene šole Trebnje.

M. Ž., Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

