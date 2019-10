Kdo so zmagovalci gospodarstva v Sloveniji?

25.10.2019 | 15:00

Adria Monil zaseda vrh lestvice najboljših velikih skupin in družb. (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana - Na vrhu lestvice 101 največje skupine in družbe, ki jo na podlagi letnih poročil podjetij pripravlja časnik Finance, za leto 2018 je tretjič zapored upravljalec avtocest Dars, ki ima 465,6 milijona evrov prihodkov od prodaje in 397,5 milijona evrov EBITDA. Druga največja je novomeška farmacevtska skupina Krka z 1,33 milijardami evrov prihodkov od prodaje in 174 milijonov evrov čistega dobička, tretja tako kot lani energetska skupina Petrol (5,42 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 171,5 milijona evrov EBITDA).

Na vrhu lestvice najboljših sta prvi dve mesti zasedla dva slovenska proizvajalca avtodomov, drugič zapored je zlata novomeška Adria Mobil, drugi pa Carthago iz Odrancev. Tretje mesto je zasedla skupina LTH Castings, proizvajalec avtomobilskih delov iz magnezija in aluminija.

M. Ž., STA