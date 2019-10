Pri obrezovanju vej padel z lestve

25.10.2019 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.44 je v naselju Mihovo v občini Šentjernej pri obrezovanju vej krajan padel z lestve in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Trčil v brežino

Dopoldne ob 9.30 je osebno vozilo trčilo v brežino in obstalo na cesti v Gorenji vasi v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Trebnje pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec Komunale Trebnje.

Nalet dveh vozil

Danes ob 12.31 so posredovali gasilci PGE Krško v Brežicah na Cesti bratov Cerjakov, kjer je prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovano osebo prepeljali v Urgentni center Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Voda zamakala kuhinjo

Danes ob 10.25 je v naselju Hočevje v občini Dobrepolje zaradi okvare vodovodnega ventila voda zamakala kuhinjo stanovanjske hiše. Aktivirani so bili gasilci PGD Videm in Hočevje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, saj so stanovalci že sami zaustavili iztekanje vode.

Kmalu gasilska vaja

Nocoj ob 19.45 bodo gasilci izvedli gasilsko vajo v kraju Vrhtrebnje v občini Trebnje, zato bodo sprožene sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje

L. M.