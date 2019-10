Na vašo pobudo: »Samo za hip se bom ustavil …«

26.10.2019 | 15:20

Če ustavite na avtobusnem postajališču, ogrožate druge, in vas lahko kaznujejo s 40 evri. (Foto: bralec DL)

Novo mesto - Na uredništvo se je obrnil bralec, ki želi opozoriti na nevestno in nevarno početje nekaterih voznikov avtomobilov. Ti svoja vozila parkirajo na avtobusnih postajališčih, s tem pa onemogočajo varno vstopanje oz. izstopanje potnikov mestnega prometa.

V svojem pismu je najprej opozoril tudi na (ne)kulturno vožnjo kolesarjev, ki namesto po kolesarskih stezah raje vozijo kar po pločnikih, a še bolj nevarno je početje nekaterih voznikov osebnih vozil, ki svoje otroke iz avtomobila izpustijo kar sredi ceste, denimo na Seidlovi cesti, kjer sta OŠ Center in Gimnazija Novo mesto. »Avtobusno postajališče je namenjeno avtobusu za potnike (vstop in izstop), ne pa za avtomobile, ki običajno tudi nekoga čakajo, kot avtošola na posnetku. Dogaja se, da moramo potniki vstopati in izstopati sredi ceste ali pa avtobus sploh ne ustavi, ker ne sme pobirati na cesti,« je zapisal in tako policijo kot občino pozval k ukrepanju.

»Strinjamo se, da je ustavljanje avtomobilov, vstopanje in izstopanje iz vozila na cesti izjemno nevarno in ogrožujoče, prav tako tudi vožnja kolesarjev na površinah, ki so namenjene pešcem. Policisti so pri svojem delu pozorni tudi na tovrstne kršitve in zoper kršilce dosledno ukrepajo,« je odgovorila predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik in se bralcu zahvalila za pobudo ter pristavila, da »prav v jesenskih mesecih, ko so temni deli dneva daljši, zaradi pogostejših padavin pa je slabša tudi vidljivost, policisti veliko pozornosti namenjajo ozaveščanju pešcev in voznikov motornih vozil za varno udeležbo v prometu«.

Početje, kot ga razkriva bralčeva slika in je na postajališčih pogosto, je po zakonu prepovedano. »Zaradi vstopa in izstopa osebe je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu. Parkiranje pa ni dovoljeno, razen redarjem in policiji pri opravljanju svojih nalog. Kazen za kršitev je 40 evrov. Posebno pozornost temu namenja tudi naša redarska služba,« so dodali še z MO Novo mesto.

Bralec je še predlagal, da se podaljša čas zelene luči za pešce na križišču Seidlove in Ljubljanske ceste, saj je zdaj varen prehod nemogoč. Z občine so glede tega odgovorili, da optimizacije semaforiziranih križišč redno izvajajo, a da vsaka sprememba posameznega intervala (»zelenega vala«) vpliva na več semaforiziranih križišč.

Članek je bil objavljen v 42. številki Dolenjskega lista z dne, 17. oktober 2019.

Mirjana Martinović