Častni občan je dr. Huber Kosler

26.10.2019 | 11:25

Prejemniki priznanj z županom Samom Pogolcem (Foto: M. G.)

Ribnica - Dr. Hubert Kosler, direktor podjetja Yaskawa Ristro in Yaskawa Slovenija, je na nedavni osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku prejel naziv častnega občana občine Ribnica za izjemne dosežke na gospodarskem, podjetniškem in humanitarnem področju.

Urbanova nagrada so podelili Škrabčevi domačiji za izjemne uspehe na področju gospodarskega življenja, Gallusovo priznanje sta prejela Nina Kosem Šenk za izjemen uspeh na kulturnem področju in Plavalni klub Ribnica za izjemne športne dosežke, priznanje občine pa Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, ki že 20 let nudi pomoč vsem bolnikom v vseh stopnjah zdravljenja in rehabilitacije.

Županovo priznanje so dobili ekipa pionirk PGD Dolenji Lazi za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju, Luka Čirović, članu ŠD Sibor, za izjemen uspeh na evropskem tekmovanju, Društvo mažoret in plesalcev Ribnica ob 20. obletnici delovanja, Društvo ribniških vinogradnikov za pridobitev cepiča najstarejše trte na svetu in razvoj novih zgodb na področju vinarstva, Kmetijsko gozdarski zadrugi ob 110. obletnici delovanja in Varstveno delovnemu centru Ribnica ob 30. obletnici delovanja.

V nagovoru zbranim se je župan Samo Pogorelc dotaknil daljne zgodovine, ki je v marsičem pisala podobo ribniške doline in njenih ljudi ter uspehov v obdobju samostojnosti, za zadnje leto, odkar vodi občino, pa je dejal, da je ponosen nad vsem postorjenimi. Posebej je izpostavil nabor letošnjih občinskih nagrajencev, med katerimi so bili nekateri doslej spregledani, čeprav je njihovo delo v marsičem krojilo podobo dežele suhe robe, tudi izven njenih meja.

M. Ž., M. G.