Urejajo mestno jedro

26.10.2019 | 08:05

Arheološke raziskave so zaključili, gradbena dela bodo stekla v začetku novembra. (Foto: G. S.)

Višnja Gora - V Višnji Gori so začeli z urejanjem mestnega jedra, ki je neposredno povezan s projektom Hiše Kranjske čebele. Prvi del z arheološkimi raziskavami je zaključen, gradbena dela pa se bodo pričela v začetku novembra. Kot so pojasnili na ivanški občini, bodo na spodnjem delu na novo uredili tlakovanje, obnovili grb Višnje Gore in na isto lokacijo postavili restavriran Valvasorjev vodnjak.

V nadaljevanju bodo uredili neposredno okolico stare šole in obeležja Kranjski čebeli. Ta dela se bodo usklajeno izvajala z deli na objektu Hiše Kranjske čebele, predvidoma naslednjo jesen. Stanovalcem so in bodo med gradnjo omogočili dostop do njihovih objektov, sicer pa lahko parkirajo pri čebelnjaku Kranjske čebele.

M. Ž.