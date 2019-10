Tematska pot na Marofu in obnova Kettejevega drevoreda do poletja

26.10.2019 | 12:20

Podpis pogodbe danes na občini. (Foto: MO Novo mesto)

Kettejev drevored

Novo mesto - Na rotovžu sta danes župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in član uprave podjetja CGP Edo Škufca podpisala pogodbo za ureditev tematske poti gradišča Marof in Kettejevega drevoreda.

Tako se začenja urejanje širšega območja priljubljene zelene oaze, na kateri je v prihodnosti predviden interaktiven arheološki park. Vrednost pogodbe je slabih 470 tisoč evrov z DDV, polovico denarja pa namerava občina pridobiti iz evropske blagajne.

Prenova Kettejeva drevoreda obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter prezentacijo robov vozišča nekdanje mestne vpadnice.

Del projekta bo prav tako menjava posameznih nevarnih in odmirajočih dreves. Pregled Kettejevega drevoreda je pokazal sedemnajst starejših dreves, ki so za sprehajalce nevarna in bodo med obnovo zamenjana z novimi sadikami, pri preostalih drevesih pa bo opravljena primerna nega. Dodatno bo zaradi vidika nevarnosti vnosa bolezni v drevored, poškodb in slabe rasti na bršljinski strani drevoreda zamenjanih še osem mlajših dreves, dodanih pa bo še deset novih.

Projekt poleg prepotrebne prenove enega najbolj obiskanih mestnih sprehajališč obsega tudi ureditev arheološke tematske poti z otroškimi igriščem in prezentacijo prereza obrambnega nasipa gradišča. Dela naj bi se predvidoma zaključila poleti prihodnje leto, so sporočili z MO Novo mesto.

L. M.