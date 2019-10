Odpotovali brez bele zastave

26.10.2019 | 10:40

"Mi gremo na pot brez bele zastave in bomo čim dražje prodali svojo kožo," je pred tekmo dejal trener Simon Petrov. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke v 4. krogu Lige ABA nocoj gostujejo v Podgorici pri tamkajšnji Budučnosti.

Kot so sporočili iz kluba, ima domača ekipa enako kot krkaši v tej sezoni regionalnega tekmovanja dve zmagi in poraz. Podgoričani so doma premagali Zadar in Crveno zvezdo v gosteh, v zadnjem krogu pa so doma izgubili s Primorsko.

Krkaši imajo z gostovanji v Podgorici sicer zelo slabe izkušnje, saj so prvič in zadnjič zmagali leta 2002, nato pa desetkrat izgubili. Tokrat bodo naredili vse, da poskusijo prekiniti to neugodno tradicijo, so dodali.

Simon Petrov, trener Krke: »Čaka nas še ena težka tekma. Želim si, da bi na krilih zmag proti Zadru in Crveni zvezdi prikazali novo dobro predstavo. Budučnost ostaja favorit, a mi gremo na pot brez bele zastave in bomo čim dražje prodali svojo kožo. Imajo novega trenerja, a smo imeli nekoliko časa več za priprave na tekmo, na kateri moramo biti predvsem povsem zbrani. Kljub dvema zmagama ne sme biti nobene evforije, saj nas čaka dolga in naporna sezona. Sem pa vesel, da se usmerjamo v prave tirnice, če pa smo tam, pa bo pokazala že tekma z Budučnostjo.«

Luka Lapornik, igralec Krke: »S tekmo proti Crveni zvezdi smo dokazali, da lahko igramo dobro košarko. Budučnost je nov težak nasprotnik, kot vsako sezono so tudi to sestavili odlično moštvo. Če se želimo kosati z njimi, bomo morali prikazati enako borbeno predstavo kot proti Beograjčanom, zagotovo pa se pred tekmo v Črni gori ne mislimo kar tako predati.«

V galeriji še nekaj fotografij s poti in treninga v Podgorici.

M. M., foto: KK Krka

Galerija