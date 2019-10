Zagorela garaža in plinski žar

26.10.2019 | 17:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na 112 poročajo, da je danes ob 7.14 v Radovici gorela večja dvojna garaža. Gasilci PGD Radovica in Metlika so požar, ki je zajel palete in gume, pogasili, prezračili prostor, ohladili stene prostora in večji delovni stroj ter s termovizijsko kamero pregledali ostale prostore.

Ob 15.46 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu na balkonu večstanovanjskega objekta zagorel plinski žar. Še pred prihodom gasilcev na kraj je ogenj sam ugasnil. Gasilci GRC Novo mesto so prezračili stanovanje in pregledali okolico.

Ob 13.45 sta v naselju Drenovec (občina Črnomelj) trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, usmerjali promet, odstranili vozilo s prometne površine, posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče in nudili prvo pomoč ponesrečeni osebi do prihoda reševalcev NMP Črnomelj, ki so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Interventne službe so popoldne posredovale zaradi požara v Krškem in prometne nesreče v Dolenjskih Toplicah, a več podatkov še ni znanih.

M. M.