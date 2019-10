Rdeči križ podari in išče ...

Novo mesto - Humanitarni center OZRK Novo mesto obvešča, katere kose pohištva in drugo opremo lahko podarijo socialno šibkim posameznikom in družinam, hkrati pa so podali še seznam reči, ki jih potrebujejo oz. iščejo. V kolikor kaj od navedenega imate in lahko podarite, jih pokličite na tel. št. 07/ 39 33 121 ali jim pišite na e-naslov novo-mesto.ozrk @ozrks.si.

PODARIJO:

-nove vzmetnice in latofleks (različnih velikosti)

-enojne postelje, 2 postelji 160 x 200 cm

-4x pograd

-otroško posteljo 90 x 190 cm

-fotelj (enosed)-omaro za mladinsko sobo

-regale za dnevno sobo, klubsko mizico

-visoke regale z dvema omarama, policami, predalom

-otroško sobo z novo vzmetnico

-2 pisalni mizi v črki L-printer Laser Yet A3 format

-zamrzovalno skrinjo Gorenje (200 l)

-sušilni stroj

-dvosed, trosed (sedežna garnitura v oranžni barvi)

POTREBUJEJO:

-pohištvo za kuhinjo

-manjši kuhalnik

-manjši električni štedilnik

-štedilnik na trda goriva(desni)

-hladilnik

-mikrovalovno pečico

-pralni stroj

-sušilni stroj

-manjši električni radiator

-sesalnike

-stojalo za sušenje perila

-likalnik za lase

-hrastove trame

-otroški voziček

-sobno kolo

-več otroških koles

-moško kolo

