Motorist trčil v betonski zid in varovalano ograjo, žal umrl na kraju nesreče

27.10.2019 | 08:15

Foto: Arhiv DL

V Starih Žagah v občini Dolenjske Toplice se je včeraj popoldne zgodbila nesreča s smrtnim izzidom. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 38-letni motorist iz Brežic vozil po regionalni cesti iz smeri Črnomlja proti Podturnu. Pri Staraih Žagah je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v betonski podporni zid in varovalno ograjo. 38-letnik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvamiseznanili pristojno tožilstvo.

Letos je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo osem ljudi, lani v enakem obdobju enajst, in sicer dva potnika v osebnem

avtomobilu, dva motorista, potnica na motorju, voznik osebnega avtomobila,

voznik kmetijskega traktorja in pešec. Neprilagojena hitrost je bila vzrok

za pet prometnih nesreč, v katerih je umrlo šest ljudi.

Požar uničil dva objekta, živali rešili

Včeraj popoldne ob 15.41 je v Straži pri Raki zagorela lesena baraka in gospodarski objekt. Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, ki je uničil oba objekta, iz objekta iznesli plinsko jeklenko, iz gospodarskega objekta pa rešili žival ter ga pregledali s termo kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senuše.

Zagorelo v kleti

Ponoči, malo pred tretjo uro je v Šmarjeti zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure so požar pogasili, pregledali objekt, prezračili zadimljene prostore in pomagali pri iznosu poškodovane opreme. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

V nesreči zagorelo motorno kolo

Pred Krtino v občini Trebnje sta včeraj popoldne, malo pred 16. uro trčila osebno in motorno vozilo. Motorno kolo je zagorelo. Gasilci PGD Trebnje in Šentlovrenc so požar pogasili, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih. Dežurni delavec Komunale Trebnje je poskrbel za odstranitev posledice prometne nesreče. Gasilci PGD Šentlovrenc so oprali cestišče.

Odpirali vrata avtomobila

Včeraj ob 18.05 so se v Mrčjih seli v občini Krško občanki zaklenila vrata osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so vrata s tehničnim posegom odprli.

Dobro uro in pol kasneje so krški poklicni gasilci ponovili zgoraj omenjeno se v Senovem, kjer so se občanu prav tako zaklenila vrata osebnega vozila.

