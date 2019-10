Krka izgubila v Podgorici

27.10.2019 | 08:30

Krka je v Podgorici znova izgubila. (Foto: Budučnost VOLI, sppletna stran KK Krka)

Podgorica - Košarkarji Krke so v tekmi 4. kroga lige Aba izgubili z Budućnostjo s 60:80. Novomeščani bodo imeli na gostovanja v Podgorici še naprej slabe spomine, saj so, kot navaja STA; tam prvič in zadnjič zmagali leta 2002, nato pa enajstkrat po vrsti izgubili.

Krkaši, ki so prišli na gostovanje k Budućnosti na krilih dveh zaporednih zmag, so se dobro lotili zanje težkega izziva. Sredi prve četrtine so še vodili, nato pa se znašli v zaostanku, ki ga niso znali izničiti.

Po prvih desetih minutah so še bili v igri, saj so zaostajali s 15:18, na začetku druge četrtine so izenačili na 20:20, zatem pa popustili in se znašli v velikih težavah. Na veliki odmor so šli z zaostankom 16 točk, še nekoliko višji je bil po 30 minutah igre (61:41). Budućnost je imela tudi v zadnjih 10 minutah tekme vse vajeti v svojih rokah, so na STA povzeli dogajanje na parketu.

Novomeški trener Simon Petrov je po tekmo povedal: »Slabo smo odigrali. Budučnost je bila veliko boljša in nismo imeli nobene možnosti. Upam, da se bomo česa naučili iz tega poraza.«

Novomeščani imajo tako v regiji zdaj dve zmagi in dva poraza in so v sredini lestvice. V prihodnjem krogu jih že v petek, 1. novembra, ob 20. uri doma čaka slovenski obračun s Koprom Primorsko. Še pred tem pa bodo v sredo, 30. oktobra v državnem prvenstvu gostovali pri Hopsih na Polzeli.

*Športni center Morača, gledalcev 1452, sodniki: Jovčić, Dragojević, Peić.

* Budućnost: Cobbs 13 (4:4), Bamforth 12, Šehović 6 (3:3), Starovlah 2 (2:2), Martin 10, Ilić 4, Nikolić 3 (1:2), Božić 14 (1:1), Popović 12 (2:2), Meiers 2 (2:2), Nikolić 2.

* Krka: Cosey 10 (2:2), Marinelli 5, Đapa 8, Fifolt 3 (3:4), Balažič 5, Jošilo 6, Lapornik 2, Ramljak 12 (5:6), Lawal 6, Osolnik 3.

* Prosti meti: Budućnost 15:16, Krka 10:12.

* Met za tri točke: Budućnost 7:24 (Božić 3, Bamforth 2, Cobbs, Šehović), Krka 8:25 (Cosey, Đapa 2, Marinelli, Balažič, Ramljak, Osolnik).

* Osebne napake: Budućnost 18, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

