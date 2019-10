Sinoči prijeli kar 80 tujcev in njihove voznike

27.10.2019 | 11:00

Fotografija je simbolična (Foto: M. Ž.)

Policisti so sinoči v Dolenji vasi pri Ribnici ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da je slovenski voznik v vozilu prevažal 30 tujcev, šlo je za državljane Eritreje, Sirije, Alžirije in Francoske Gvineje.

Okoli 23. ure pa so policisti v Gornjih Ložinah pri Kočevju ustavili še tovornjak italijanskih registrskih oznak. V njem sta državljana Italije v vozilu prevažala 50 tujcev, in iscer državlajne Pakistana, Bangladeša in Sirije.

Tako Slovencu kot Italijanoma so odvzeli prostost, postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še potekajo.