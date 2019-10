Lukanova in Kokalj z rekordoma zmagala na 10 km v Ljubljani

27.10.2019 | 11:30

Klara Lukan (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Med atletinjami je v teku na 10 km v sklopu današnjega 24. ljubljanskega maratona z rekordnim časom prvo mesto osvojila Šentjernejčanka Klara Lukan (33:23), tudi letošnja mladinska evropska prvakinja v teku na 5000 metrov. Prav tako z rekordom 10-kilometrske proge (30:52) je v moški konkurenci zmagal Jan Kokalj in na tej razdali slavil tretje leto zapored.

Kokalj je izboljšal prejšnji rekord, ki ga je Mirnopečan Mitja Krevs dosegel leta 2011 (31:15), ter popravil tudi slovenski rekord na 10 km za cestne teke Krevsa iz letošnjega leta (31:13). Lukanova pa je popravila prejšnji najboljši čas ljubljanskega maratona Sonje Roman (33:32) iz leta 2015.

Lukanova je dosegla celo 16. izid med vsemi, tudi med atleti, ter za več kot tri minute ugnala vse tekmice. »Občutek med tekom je bil super, sploh nisem čutila 'težkih nog'. Tudi na koncu me je adrenalin kar ponesel naprej. Ne morem verjeti, da sem izboljšala rekord Romanove, super zadovoljna sem. Do šestega, sedmega kilometra sem tekla v skupini, bilo je malo lažje, potem pa sem tekla sama naprej, a me je do cilja poneslo sijajno občinstvo,« je po zmagi povedala Klara Lukan.

Oba letošnja zmagovalca na 10 km sta mlada in nadarjena tekača, ki sta se izkazala že na prejšnjih tekmovanjih tako na cesti še bolj pa na atletskih stadionih. Nastopila bosta tudi na Evropskem prvenstvu v krosu, kjer si je Lukanova za cilj zadala medaljo.

Krevs zmagal na 21 kilometrov

Dodano ob 13.15:

Že omenjeni Krevs je s časom 1:09:08 zmagal v moški konkurenci na 21 kilometrov. Kot je dejal, je zadovoljen z zmago, a bi čas lahko bil boljši, kar je že pokazal na nedavnem polmaratonu v Novem mestu. "Danes mi enostavno ni steklo, kot sem si želel," je dodal Krevs.

Dodano ob 17. uri:

Državni naslov je na 42 km med moškimi osvojil 38-letni nekdanji olimpijec Novomeščan Primož Kobe (2:29:53), ki je bil skupno deveti.

Kobe je na 42 km tekel prvič po odstopu na maratonu leta 2016, ko je še lovil normo za Olimpijske igre v Riu de Janeiru, v zadnjem obdobju pa so njegovo tekmovalno pot preprečevale poškodbe.

"Bila je lepa tekma, start je bil zame malo prehiter, s Simonom Navodnikom sva tekla, nekaj časa je narekoval ritem tudi Peter Kastelic, ki je nastopil na 21 km. Potem sem plačal davek hitrega tempa, ampak sem zdržal krizo v najtežjem delu. Nekaj časa smo se držali ukrajinskih tekmovalk, ena nas je v drugem delu prehitela, druga pa je odstopila," je dejal Kobe in priznal: "Na koncu je bilo težko, ker sem letos pretekel le nekaj čez 2000 km, veliko premalo. Zato sem tekel zame ritem za upokojence. A upam, da se bom zdaj vendarle 'sestavil' po vseh zdravstvenih težavah. Hitrost imam, manjka mi vzdržljivosti in upam, da se bom za spomlad naslednje leto pripravil za boljši tek."

STA, M. Ž.