Imajo novo poslovilno vežico

27.10.2019 | 19:10

Trak pred vrati poslovilne vežice sta prerezala njen skrbnik Ivan Kukar in županja Polona Kambič.

Črmošnjice - Ob semiškem občinskem prazniku so v Črmošnjicah predali namenu novo poslovilno vežico, pred katero sta trak prerezala njen skrbnik Ivan Kukar in semiška županja Polona Kambič. Prebivalci Črmošnjic, Srednje vasi, Brezovice in Blatnika so na spodoben poslovilni objekt čakali že več let, zato so se ga toliko bolj razveselili.

Kot je v nagovoru ob otvoritvi povedala županja, so na občinski upravi prisluhnili krajanom. Leta 2017 so pridobili gradbeno dovoljenje in v lanskem občinskem proračunu zagotovili denar za gradnjo. Vendar so dva postopka za izbiro izvajalca zaključili brez izbire, saj je bila ponujena pogodbena vrednost precej višja od denarja, ki so ga namenili na naložbo. Zato so gradnjo preložili na letošnje leto. Gradbeno pogodbo so podpisali junija, dela pa zaključili v tem mesecu.

Vrednost celotne investicije je bila 110.000 evrov. Objekt, ki ga je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek, je velik 54 m2, poleg prostora za pokojnika pa ima še pokrito preddverje, čajno kuhinjo ter žensko in moško stranišče.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija