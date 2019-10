Delovni stroj stisnil moškega, neznana tekočina v potoku

27.10.2019 | 18:15

Foto: Arhiv DL

V gozdu v bližini naselja Reštanj v občini Krško je malo po 15. uri delovni stroj občana stisnil ob drevo in ga poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Pri Lebanovi ulici v Novem mestu so nekaj pod 14. uri na gladini potoka Težka voda opazili madež. Gasilci GRC Novo mesto so ugotovili, da v potok izteka neznana tekočina. Na kraj izlitja so postavili pivnike in obvestili pristojne službe.

Zagorela baraka

V Straži pri Raki je ob 15.41 zagorela lesena baraka. Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so požar pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Drevesi padli na cesto

Zjutraj, ob 8.15 sta na cesto Dečina—Radenci v občini Črnomelj padli dve drevesi in zaprli promet. Odstranili so ju delavci CGP Novo mesto.

M. Ž.