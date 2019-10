Je pri nas vse več nadarjenih otrok?

28.10.2019 | 15:25

Mateja Petric, učiteljica, pedagoginja in direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto: "Izhajati je treba iz otroka."

Novo mesto - Zdi se, da je v obdobju dobrih desetih let pri nas vse več nadarjenih učencev oz. učencev z odličnim uspehom, pa naj gre za osnovne ali srednje šole. Včasih je bilo v razredu nekaj odličnih, danes pa pogosto slišimo, da jih je nemalokrat skoraj polovica.

To drži in če, zakaj je tak trend? So mladi danes res bolj sposobni in pametni kot nekoč, ali jih k boljšemu uspehu "silijo" preveč ambiciozni starši? Ali pa so morda v svojih zahtevah popustili šolniki?

To so bile iztočnice za pogovor z Matejo Petric, učiteljico, pedagoginjo in direktorico Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, kjer se že leta ukvarjajo z nadarjenimi otroki, ki jih pri njih identificirajo, ter tistimi, ki iščejo pomoč ob raznih specifičnih učnih in drugih težavah.

»Otroci niso danes nič drugačni kot mnogo let nazaj. Tudi v preteklosti so bili zelo nadarjeni in talentirani, pa se temu ni v družbi dajalo takega poudarka, nihče jih ni odkrival. Imamo srečo, da živimo v obdobju, ko je drugače, ko so takšni otroci videni in opaženi, z njimi se posebej dela in razvija njihove sposobnosti. Pa le ne v šoli, tudi starši danes drugače spremljajo svojega otroka in ko vidijo, da je na nekem področju dober, ga pri tem spodbujajo, mu nudijo oporo in pomoč,« pravi Petriceva.

Možnosti so torej večje, a sodoben čas prinaša tudi pasti. Mnogi starši želijo na otrocih izživeti svoje neizpolnjene želje, in jih rinejo, spodbujajo in vozijo po šoli na »sto« dejavnosti, ne vprašujoč se, ali otroku to ustreza, ali to želi ali ne.

»Zato vedno poudarjam, da je treba izhajati iz otroka. Tudi če je talentiran in nadarjen za nekaj, pa če nima volje in motivacije, ni morda dovolj zrel ali pripravljen za neko dejavnost, je škoda, da silimo ali prehitevamo z nečim, ter mu povzročamo travme,« pravi Petriceva.

Več o tem, kdo so formalno nadarjeni učenci, kako se z njimi ukvarjajo, pa s kakšnimi stiskami se srečuje današnja mladina zaradi strahu pred neuspehom, ter kako je pomembno, da se otroke navaja na delavnost, si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografija: L. Markelj